В Пензе на ул. Большой Арбековской установят светофор

В Пензе открыли движение по улице Кольцова. Объект реконструировали, начиная с 10 августа в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока шел ремонт, пензенцы пользовались объездными дорогами - на улицах Островского и Большая Бугровка. Качество нового дорожного покрытия оценил губернатор Иван Белозерцев в ходе объезда объектов городской улично-дорожной сети.

Проезжую часть на улице Кольцова, которая пришла в негодность из-за высокого автомобильного трафика, обновили. Минувшей ночью там уложили верхний слой асфальта на полуторакилометровом участке. Щебеночно-мастичное покрытие содержит больше гранитного щебня и менее подвержено износу. Вдоль отремонтированного участка обустроили тротуар, которого до реконструкции фактически не было. Правда, Иван Белозерцев поинтересовался, почему его разместили лишь по одной стороне.

«Мы его пропускаем по улице Кольцова по правой стороне. Слева его не согласовали связисты, там проходит кабель», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Это не значит, что люди должны страдать. Тогда со связистами надо работать по поводу переноса кабеля, если есть такая возможность. Может, нужно изъять эту территорию под муниципальные нужды, потому что для нас важен тротуар с другой стороны», - сказал губернатор.

Работы были выполнены в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам вице-мэра Юрия Ильина, подрядной организации предстоит устранить некоторые замечания. К благоустройству приступят на днях - вывезут мусор, местами опустят бордюрный камень и нанесут дорожную разметку.

На улице Большой Арбековской, помимо обновленного дорожного покрытия и новых тротуаров, должны обустроить регулируемый пешеходный переход. В 2018 году там насмерть сбили человека.

«Здесь очень много детей ходит, поэтому где-то до октября будет сделана подсветка пешеходного перехода», - рассказал Юрий Ильин.

С начала 2019 года по федеральной программе заменено более 80 светофоров и 1500 дорожных знаков. Из 108 километров автодорог отремонтированы 80. Осталось привести в порядок около 50 дорожных объектов, в основном, это непротяженные улицы частного сектора.