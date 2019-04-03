В Пензе на ул. Беляева в рамках инвестпроекта строят завод

2 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку на улице Беляева, где возводится завод.

На предприятии будут производить упаковочную продукцию для нужд сельского хозяйства и химической промышленности. Общий объем инвестиций составит более 300 млн рублей, будет создано около 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас установлен каркас здания, смонтирована крыша, ведется монтаж стен.

Виктор Кувайцев поручил оказать содействие в вопросе об увеличении мощности завода. Инвестор выразил готовность также использовать на правах аренды прилегающий земельный участок под благоустройство и развитие территорий будущего завода.

Кроме того, он попросил решить вопрос со строительством дороги, соединяющей улицы Гагарина и Беляева. Мэр предложил инвестору создать инициативную группу из числа руководителей предприятий, находящихся на этой улице, для разработки проектно-сметной документации.

«В свою очередь, муниципалитет рассмотрит возможность включения данного объекта в одну из действующих программ», – отметил глава администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».