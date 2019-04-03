В Пензе на ул. Беляева в рамках инвестпроекта строят завод

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03 апреля 2019, 13:04Общество
2 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил строительную площадку на улице Беляева, где возводится завод.
На предприятии будут производить упаковочную продукцию для нужд сельского хозяйства и химической промышленности. Общий объем инвестиций составит более 300 млн рублей, будет создано около 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас установлен каркас здания, смонтирована крыша, ведется монтаж стен.
Виктор Кувайцев поручил оказать содействие в вопросе об увеличении мощности завода. Инвестор выразил готовность также использовать на правах аренды прилегающий земельный участок под благоустройство и развитие территорий будущего завода.
Кроме того, он попросил решить вопрос со строительством дороги, соединяющей улицы Гагарина и Беляева. Мэр предложил инвестору создать инициативную группу из числа руководителей предприятий, находящихся на этой улице, для разработки проектно-сметной документации.
«В свою очередь, муниципалитет рассмотрит возможность включения данного объекта в одну из действующих программ», – отметил глава администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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