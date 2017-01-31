01 февраля 2017, 11:34Происшествия В Пензе на ул. Бекешской такси протаранило «Газель». Видео В Пензе очередная авария произошла на ул. Бекешской.

Судя по видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте», спускаясь с горы, на полном ходу в стоящую «Газель» въехало такси. Есть ли пострадавшие в этом ДТП или нет, не известно.

«Шипы на резине нужны зимой. Дорога под уклон идет градусов эдак 30 от горизонтальной поверхности. «Калина» не завелась, «Газель» ее держит на гибкой сцепке. и тут прискользил красавчик. Не удивительно. Отмазка - у таксиста «липучки». Резина зимой с шипами ставится на машину, тем более, - на такси», - написал один из пользователей в комментариях к видео.

«По-моему, это «Логан» стоит на тросу. Шипы на этой дороге не спасут тех, кто рискнет спуститься со скоростью более 30 км», - добавил пользователь Сергей.

«И ребятки молодцы. Знак треугольной формы нужно поставить было, чтобы оповестить участников дорожного движения об опасности. Или человека вверх отослать, чтобы машины тормозил. Мотаем время вперед на 1 минуту и видим, как натянутым тросом между «Газелью» и «Калиной» срезает крышу такси вместе с головами пассажиров. Вот вам преступная халатность, повлекшая за собой смерть двух и более лиц. И камера все это стерпит. А разбор будут проводить формально. А надо наказать и «газелиста», и его товарищей для первого раза деньгами на лечение таксиста и пассажира, ну и ремонт машины такси - за их счет», - считает другой пензенец.

«Есть решение. На зиму ставить знак одностороннего движения вверх! А весной убирать. Вариант с коммунальными службами, чисткой снега, посыпанием солью не подходит местному аппарату управления данного участка дороги. Значит, только знак остается. И лишать, лишать дензнаков и прав. Зато живы будут и здоровы», - добавил он.

Напомним, ранее в Сети появился ролик про «бешенную буханку», которая на этой же улице едва не врезалась в санки с ребенком, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_375016