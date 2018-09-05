В Пензе на ул. Бакунина развернется сезонная ярмарка

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05 сентября 2018, 11:33Общество
В Пензе с 4 сентября по 25 ноября на ул. Бакунина, 20 будет работать сезонная ярмарка (0+).
Администрация Пензы приглашает предпринимателей принять участие в ее работе, представив свой товар.
«Участникам предлагается широкий выбор торговых мест для установки палаток, столов, автомашин, автолавок, автофургонов», - отмечает пресс-служба мэрии.
Подробности можно узнать по телефону 59-31-80.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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