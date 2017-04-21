21 апреля 2017, 13:35Криминал В Пензе на ул. Аустрина нашли труп В Пензе возле гаражей на ул. Аустрина нашли мертвого мужчину. Информация об этом поступила в полицию 20 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на его теле следов насильственной смерти не обнаружили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Личность мужчины удалось установить, им оказался 40-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина скончался от переохлаждения", - пояснили в ведомстве.

Проверку по данному факту проводит СУ СКР по Пензенской области.

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