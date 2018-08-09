В Пензе на трассе в ДТП погиб мужчина

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09 августа 2018, 16:36Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария
По предварительным данным, 8 августа в 9.35 на 645 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Kia Sorento, за рулем которого был 67-летний водитель, и Lada Largus под управлением 62-летнего мужчины.
После удара отечественная легковушка врезалась в дорожное ограждение. В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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