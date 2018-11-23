В Пензе на трассе столкнулись иномарка и «ГАЗель»

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, авария случилась в одиннадцатом часу вечера. На 631-м километре трассы М-5 «Урал» не поделили дорогу «ГАЗель» и Chevrolet Cruze. В результате ДТП пострадало несколько человек, однако их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».