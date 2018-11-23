В Пензе на трассе столкнулись иномарка и «ГАЗель»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 ноября 2018, 09:31Происшествия
В ночь на 23 ноября в Пензе произошло ДТП.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, авария случилась в одиннадцатом часу вечера. На 631-м километре трассы М-5 «Урал» не поделили дорогу «ГАЗель» и Chevrolet Cruze. В результате ДТП пострадало несколько человек, однако их состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 ноября 2018, 12:34В Лопатинском районе сгорел дом
23 ноября 2018, 12:03Из-за невостребованности отменили налоговые льготы для пензенских студентов
23 ноября 2018, 11:46В Заречном открылся дополнительный офис банка «Кузнецкий»
23 ноября 2018, 11:33На въезде в Пензу подсветили стелу после жалобы горожанина
23 ноября 2018, 11:02Пензенским молодым учителям расширили возможности получения спецвыплат
23 ноября 2018, 10:32В Пензе грузовик расплющил капот «Яндекс. Такси». ФОТО
23 ноября 2018, 10:01Самарский медуниверситет проведет для пензенцев «день открытых дверей»
23 ноября 2018, 09:31В Пензе на трассе столкнулись иномарка и «ГАЗель»