23 ноября 2018, 09:31Происшествия

В Пензе на трассе столкнулись иномарка и «ГАЗель»

В ночь на 23 ноября в Пензе произошло ДТП.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, авария случилась в одиннадцатом часу вечера. На 631-м километре трассы М-5 «Урал» не поделили дорогу «ГАЗель» и Chevrolet Cruze. В результате ДТП пострадало несколько человек, однако их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7735449/

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