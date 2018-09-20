20 сентября 2018, 17:37Происшествия

В Пензе на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Октябрьском районе города Пензы произошла авария.

По предварительным данным, 19 сентября в 12.55 на 625 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили BMW X3 под управлением 31-летнего мужчины и «ВАЗ-212140», за рулем которого находилась 27-летняя автоледи.

В результате аварии пострадал 25-летний пассажир отечественной легковушки. Мужчину с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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