В Пензе на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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24 августа 2018, 17:39Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы на трассе произошла авария.
По предварительным данным, 23 августа в 5.10 на 623 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Foton, за рулем которого находился 39-летний водитель, и Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины.
В результате ДТП 28-летнего мужчину и 18-летнего парня, которые были на пассажирских сидениях легковушки, с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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