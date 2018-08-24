В Пензе на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

По предварительным данным, 23 августа в 5.10 на 623 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Foton, за рулем которого находился 39-летний водитель, и Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП 28-летнего мужчину и 18-летнего парня, которые были на пассажирских сидениях легковушки, с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».