16 августа 2018, 09:31Происшествия

В Пензе на трассе сгорела баня

Рано утром 16 августа в Пензе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.16. На трассе М-5 «Урал» загорелась срубовая баня. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, огонь уничтожил кровлю, выгорело по всей площади строения. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7315983/

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