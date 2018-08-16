В Пензе на трассе сгорела баня

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16 августа 2018, 09:31Происшествия
Рано утром 16 августа в Пензе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.16. На трассе М-5 «Урал» загорелась срубовая баня. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, огонь уничтожил кровлю, выгорело по всей площади строения. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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