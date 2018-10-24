В Пензе на трассе сбили мужчину

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24 октября 2018, 17:06Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария с участием пешехода.
23 октября в 22.10 на пензенском участке трассы М-5 «Урал» Toyota Corolla сбила человека. За рулем иномарки находился 24-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате 57-летний пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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