24 октября 2018, 17:06Происшествия

В Пензе на трассе сбили мужчину

В Железнодорожном районе города Пензы произошла авария с участием пешехода.

23 октября в 22.10 на пензенском участке трассы М-5 «Урал» Toyota Corolla сбила человека. За рулем иномарки находился 24-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате 57-летний пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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