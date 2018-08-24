24 августа 2018, 17:58Происшествия

В Пензе на трассе иномарка снесла ограждение. ВИДЕО

24 августа в Сети появилась видеозапись с места аварии на трассе М-5 в Пензе.

Как сообщил подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло в районе улицы Одесской. На кадрах видно, что автомобиль врезался в ограждение дороги. Есть ли второй участник аварии и пострадавшие, неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот и видео - https://vk.com/penza_live

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