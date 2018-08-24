В Пензе на трассе иномарка снесла ограждение. ВИДЕО

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24 августа 2018, 17:58Происшествия
24 августа в Сети появилась видеозапись с места аварии на трассе М-5 в Пензе.
Как сообщил подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло в районе улицы Одесской. На кадрах видно, что автомобиль врезался в ограждение дороги. Есть ли второй участник аварии и пострадавшие, неизвестно.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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