В Пензе на трассе иномарка снесла ограждение. ВИДЕО

24 августа в Сети появилась видеозапись с места аварии на трассе М-5 в Пензе.

Как сообщил подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло в районе улицы Одесской. На кадрах видно, что автомобиль врезался в ограждение дороги. Есть ли второй участник аварии и пострадавшие, неизвестно.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».