В Пензе на трассе ГАЗель оторвала отбойник и перекрыла дорогу

13 февраля 2020, 10:33Происшествия
В Пензе на трассе М-5 «Урал» произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.
Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись 12 февраля примерно в 21:38 неподалеку от «Вектора». Из-за ДТП образовалась гигантская пробка.
Судя по кадрам, столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка.
«Там - жестко. ГАЗель развернуло, она отбойник вырвала, наполовину перекрыла дорогу в сторону города», - пояснил в комментариях подписчик Ильнур.
Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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