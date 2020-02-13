В Пензе на трассе ГАЗель оторвала отбойник и перекрыла дорогу

В Пензе на трассе М-5 «Урал» произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись 12 февраля примерно в 21:38 неподалеку от «Вектора». Из-за ДТП образовалась гигантская пробка.

Судя по кадрам, столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка.

«Там - жестко. ГАЗель развернуло, она отбойник вырвала, наполовину перекрыла дорогу в сторону города», - пояснил в комментариях подписчик Ильнур.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается, пишет ИА «Пенза-Пресс».