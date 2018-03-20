В Пензе на торгах по ремонту дорог сэкономили 38 млн руб

В Пензе в результате торгов на выполнение работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» сэкономили 38 миллионов рублей.

Об итогах прошедших торгов на аппаратном совещании в администрации города рассказал заместитель мэра Юрий Ильин.

По поручению главы администрации города Виктора Кувайцева он встретится с победившими на аукционе подрядчиками, чтобы изучить их материальную базу и ресурсы и убедиться в том, что строительные фирмы располагают достаточным для выполнения качественных работ количеством техники и рабочих.

Сэкономленные средства планируют направить на ремонт одного или нескольких участков городских дорог, их список уже сформирован, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».