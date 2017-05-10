В Пензе на территории санатория им. Кирова произошел крупный пожар

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10 мая 2017, 18:38Происшествия
В выходные, с 6 по 10 мая, в Пензенской области зарегистрировано 13 пожаров. В огне погиб один человек, еще двое пострадали. Последнее из происшествий случилось накануне вечером. В Ахунах на территории санатория имени Кирова вспыхнуло деревянное нежилое здание.
Таким как раньше двухэтажное деревянное здание по улице Мичурина в районе Ахун больше никто не увидит: окна выбиты, стены обуглены. Сильный пожар здесь случился вечером 9 мая.
Сгорела кровля и второй этаж на площади 250 квадратных метров, обрушились перекрытия. Этот пожар спасатели называют сложным, для его ликвидации пришлось привлечь 20 человек и семь единиц техники.
«Была реальная угроза объекту с массовым пребыванием людей, там же санаторий, поэтому на такие объекты мы автоматически по повышенному рангу вызова направляем все подразделения», - сказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
На пожарище сотрудники МЧС работали несколько часов. Они проливали стены и пол, чтобы не возникло новых очагов возгорания. Местные жители говорят, строение не так давно выкупили и начали разбирать крышу.
Причины произошедшего пожара сейчас устанавливают специалисты, однако версию с поджогом не отрицают и в региональном управлении МЧС России.
«Выезжал, разбирался. Со слов охранника, он неоднократно выгонял оттуда лиц. Даже были случаи, когда они там и костры разжигали», - сообщил Сергей Козлов.
По его словам, на территории области - немало заброшенных строений и каждое находится в группе риска.
Сгоревшее здание на Мичурина привести в порядок, насколько это возможно, либо до конца разобрать предстоит владельцу.
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