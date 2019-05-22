В Пензе на теплосети возле ПГУАС прорвало трубу

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22 мая 2019, 19:03Общество
Потоки горячей воды прямо на проезжей части. С таким препятствием столкнулись автомобилисты на участке улицы Кирпичной возле Пензенского государственного архитектурно-строительного университета. Коммунальщики перекрыли часть полосы.
Один спецавтомобиль искал место возможного повреждения теплосети, а второй - откачивал горячую воду из канализационного коллектора прямо на дорогу.
То, что на теплосети случился прорыв, на месте рабочие утверждали единогласно. По их словам, они в срочном порядке с помощью экскаватора искали место аварии. Однако в пресс-службе теплоснабжающей организации заявили, что об аварии речи не идет, а проводятся плановые работы по подготовке к отопительному сезону.
Стоит отметить, что во время произошедшего аварийные и справочные службы теплоснабжающей организации оказались недоступны для телефонных звонков горожан.
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