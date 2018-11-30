В Пензе на таксиста напали пассажиры

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30 ноября 2018, 10:33Криминал
В Пензе задержали трех мужчин. Их подозревают в нападении на таксиста.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, утром 29 ноября в полицию позвонил таксист. Он рассказал, что подвозил трех молодых людей. Они попросили внести изменения в маршрут, но водитель случайно проехал нужный поворот. На это пассажиры начали нецензурно выражаться, ударили его по лицу, повредили автомобиль и убежали.
Мужчин задержали росгвардейцы. Позже их опознал пострадавший. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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