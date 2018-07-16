В Пензе на Сурском водохранилище прошел благотворительный заплыв

В минувшие выходные приверженцы здорового образа жизни провели время с пользой. Десятки пензенцев собрались в районе санатория «Березовая роща», чтобы принять участие в ежегодной акции «Переплыви Сурское водохранилище».

Принять участие в мероприятии отважились 66 человек. Ежегодная акция по заплыву на открытой воде прошла в Пензенской области в пятый раз. Среди ее участников - и Александр Кошкин. Несмотря на инвалидность, мужчина активно занимается плаваньем. Заплыв через пензенское «море» - очередные соревнования, которые он занесет в личную коллекцию достижений.

«Две недели назад был в Италии, плыл 14 километров. На Кипре - десять, это было в марте. В 2017 году в Испании, Москве и Сочи - тоже по десять километров. Одних рук недостаточно в плавании, там все тело работает, без ног тяжело, долго учился», - сказал он.

Участие в заплыве мог принять любой желающий в возрасте от 18 до 65 лет, пройдя перед этим тщательный медицинский осмотр. Организаторы подчеркивают: это, в первую очередь, акция, а не соревнования.

«Призы не предусмотрены. Главная задача - чтобы каждый желающий мог проверить себя, свои силы и показать пример детям. Участие - платное. Все собранные средства будут потрачены на дорогостоящий анализ Рудаева Толи, ему пять лет, он страдает эпилепсией, воспитывается бабушкой, круглый сирота. Хромосомная диагностика крови стоит 68500 рублей», - рассказала организатор мероприятия Ольга Чистякова.

После небольшого построения участников акции на катерах перевезли на противоположный берег водохранилища. Старт гонке был дан именно там. Погода в этот день благоволила спортсменам. Ветра и волнения не было, к тому же, вода за несколько жарких дней успела как следует прогреться. Тем не менее, безопасность пловцов обеспечивали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и поисково-спасательного центра.

Уже спустя 37 минут после старта дистанцию в 3200 метров первым преодолел профессиональный триатлонист Максим Тимошин.

Буквально через пару минут к финишу приплыла Юлия Брыкина. Она стала лучшей среди девушек.

«Несколько лет занималась плаванием профессионально, поэтому, наверно, мне было не так тяжело, как остальным», - сказала она.

Все спортсмены, переплывшие Сурское водохранилище, были отмечены сертификатами. Но главное - все участники акции получили положительные эмоции.