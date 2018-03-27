В Пензе на стоянке автомобилю прострелили стекло

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27 марта 2018, 13:02Происшествия
Пензенец утверждает, что кто-то прострелил стекло его автомобиля, который был припаркован на стоянке возле крупного торгового центра.
Пользователь разместил фотографии на которых видны повреждения стекла автомобиля, похожие на следы от пуль, в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что это случилось 26 марта в период с 21 до 23 часов на стоянке возле торгового центра.
Подписчики предположили, что автор записи неправильно припарковался и тем самым помешал кому-то, и посоветовали ему обратиться в полицию.
Это уже не первый случай обстрела автомобилей. Пензенцы сообщали о повреждениях от пуль на стеклах авто в феврале и марте.
«Необходимо не фотографировать повреждения и выкладывать в Сеть, а сразу звонить в полицию, так будет реальнее найти виновного», - посоветовали в пресс-службе регионального УМВД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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