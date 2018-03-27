В Пензе на стоянке автомобилю прострелили стекло

Пензенец утверждает, что кто-то прострелил стекло его автомобиля, который был припаркован на стоянке возле крупного торгового центра.

Пользователь разместил фотографии на которых видны повреждения стекла автомобиля, похожие на следы от пуль, в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что это случилось 26 марта в период с 21 до 23 часов на стоянке возле торгового центра.

Подписчики предположили, что автор записи неправильно припарковался и тем самым помешал кому-то, и посоветовали ему обратиться в полицию.

Это уже не первый случай обстрела автомобилей. Пензенцы сообщали о повреждениях от пуль на стеклах авто в феврале и марте.

«Необходимо не фотографировать повреждения и выкладывать в Сеть, а сразу звонить в полицию, так будет реальнее найти виновного», - посоветовали в пресс-службе регионального УМВД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».