В Пензе на станции сгорели шпалы. ФОТО

В Железнодорожном районе Пензы произошел пожар. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел вечером 12 сентября на станции «Пенза-3».

На кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС. О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».