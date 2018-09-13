В Пензе на станции сгорели шпалы. ФОТО

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13 сентября 2018, 10:32Происшествия
В Железнодорожном районе Пензы произошел пожар. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографии в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел вечером 12 сентября на станции «Пенза-3».
На кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники МЧС. О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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