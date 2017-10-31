31 октября 2017, 16:36Общество В Пензе на спецстоянке клиентам навязывали невыгодные условия Сотрудники пензенского управления федеральной антимонопольной службы России в ходе рассмотрения обращения гражданина проверили деятельность спецстоянки ООО «АвтоСпецСервис».

«В ходе нее было установлено возможное ущемление интересов неопределенного круга потребителей и признаки нарушения закона «О защите конкуренции», - сообщает пресс-служба пензенского УФАС России.

Оно заключалось в том, что сотрудники «АвтоСпецСервис» навязывали контрагентам невыгодные для них условия, выдавая задержанные машины только с использованием автоэвакуатора, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Пензенское УФАС России выдало предупреждение о необходимости прекращения таких действий до 27 октября. 26 октября «АвтоСпецСервис» уведомило о выполнении предупреждения, добавили в пресс-службе.

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