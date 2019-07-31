На спартакиаде в Пензе определили самых активных пенсионеров

В Пензе состоялась спартакиада пенсионеров. В ней приняли участие более 300 активных бабушек и дедушек со всех районов области. Лучшие спортсмены в конце августа отправятся защищать честь региона на всероссийских соревнованиях (0+).

Пока одни танцевали, другие команды фотографировались с губернатором. Так весело и нестандартно открывалась спартакиада пенсионеров. В регионе она проводится шестой год подряд. В состязаниях, которые проходили на базе училища олимпийского резерва, приняли участие более 300 спортсменов со всех районов области.

«Мы приехали за хорошим настроением, на людей посмотреть, себя показать, получить новые эмоции. В деревне засиделись, поэтому обстановка очень приятна», - сказала участница спартакиады Галина Таланова.

Приверженцы здорового образа жизни выявляли лучших в бочче, дартсе, метании гранаты, наклонах вперед, настольном теннисе, шахматах, плавании и легкой атлетике. Последние четыре вида состязаний входят в основную программу спартакиады.

В беге мужчинам необходимо было преодолеть дистанцию в один километр, женщинам - в 500 метров. Для 77-летней Альбины Пучковой это не проблема: она всю жизнь занимается спортом.

«С детских лет занималась трудом, в колхозе работала с шестого класса, оттуда все на машине домой ездили, а я бегом три километра. Женщины надо мной смеялись, предлагали подвезти, а я с детства тренировала выносливость», - рассказала она.

Несмотря на прохладный и дождливый день, состязания в бассейне никто не отменял, там всегда теплая вода.

«Когда плывешь быстро, то тепло, ничего не мешает», - сказал участник спартакиады Виктор Бондарев.

«Мы стараемся, чтобы у людей всех возрастов, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, был интерес к выступлениям в подобных соревнованиях», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

По итогам региональных соревнований будет сформирована сборная из восьми человек. Они отправятся в Уфу защищать честь области на всероссийской спартакиаде пенсионеров.