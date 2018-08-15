В Пензе на Спартакиаде молодежи стартовал парный этап турнира по теннису

На кортах стадиона «Первомайский» проходят игры группового этапа командного турнира по теннису (0+). Это предпоследний вид спорта, который принимает Пенза в рамках IV летней Спартакиады молодежи России. За победу борются сильнейшие сборные юношей и девушек из 13 регионов страны. Команды разделены на четыре подгруппы. В следующий раунд состязаний выйдут восемь сильнейших.

Соревнования проходят параллельно на пяти кортах. В парном турнире соревнуются 12 команд юношей и 12 команд девушек. У спортсменов нет времени на раскачку. Групповой этап состоит всего из двух поединков, и любая ошибка может стоить места в плей-офф. Пензенскую область на домашней Спартакиаде представляют и юниоры, и юниорки. Фаворитами турнира считаются сборные Москвы и Московской области.

«Там лучше развит теннис. Больше кортов, баз. Довольно много мастеров спорта, кандидатов в сборную», - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Максимов.

Матчи турнира проходят на грунте, который считается самым медленным видом покрытия. Темп игры на таком корте, как правило, самый медленный с длинными розыгрышами и высоким отскоком мяча. В таких условиях каждый спортсмен должен уметь предугадывать действия своего партнера. Однако читать игру получается не у всех. Перед началом Спартакиады несколько команд были созданы практически с нуля - из представителей одиночного и парного разрядов.

«Главная сложность - это психология, потом что каждый игрок индивидуален. Задача капитана - собрать команду. Думаю, успех зависит от того, насколько слаженной она получится», - отметила капитан сборной Свердловской области по теннису Дарья Токаревских.

Победители соревнований по теннису определятся 18 августа. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и медалями Министерства спорта Российской Федерации.