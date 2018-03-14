В Пензе на создание в яслях дополнительных направят около 700 млн руб

Ликвидировать очереди в яслях - такая задача стоит перед государством. В ближайшие два года в стране планируется создать более 326 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Поручения президента России Владимира Путина обсудили на радио «Эхо Пензы».

Гостем Семена Вахштайна стал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

«Я на эфир приехал от заместителя председателя правительства, у Симонова было совещание, версталась программа, где в Пензенской области будут учреждения, чтобы снять очередь в ясельных группах. Это проблема будущего решения, выделяют большие финансовые средства, федеральный бюджет - 92%, область и город - 8%», - рассказал он.

В общей сложности около семисот миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов собираются направить на создание дополнительных ясельных мест в Пензенской области. Эти средства позволят решить проблему очереди для восьмисот детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.