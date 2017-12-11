11 декабря 2017, 19:15Общество В Пензе на социальную выплату могут рассчитывать более 5500 семей С января 2018 года российским семьям будет выплачиваться ежемесячное пособие при рождении первого ребенка. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Проект федерального закона уже передан в Государственную Думу Российской Федерации. В Пензенской области, по предварительной оценке, на социальную выплату могут рассчитывать более 5500 семей. Новая мера соцподдержки стала одной из тем онлайн-брифинга информагентства «Пенза-Пресс».

Более пяти миллиардов рублей ежегодно получают жители Пензенской области в качестве социальной поддержки. Всего 420 тысячам человек выплачивают различные пособия. В какой мере в регионе выполняют социальные обязательства перед населением обсудили на очередном онлайн-брифинге «Пенза-Пресс». Гостями корреспондентов информагентства стали специалисты областного министерства труда, соцзащиты и демографии.

«Основная задача заключается в поддержке семей, имеющих детей, и если говорить об этой категории граждан, то в области выплачивается более 16 видов пособий, 11 из них - это из регионального бюджета», - пояснила главный специалист-эксперт управления организации социальной поддержки населения министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Землякова.

С 1 января 2018 года в России, по поручению президента, будет установлена новая мера соцподдержки молодых семей. Это федеральная выплата при рождении первенца.

Размер пособия в Пензенской области составит 9470 рублей. Его будут выплачивать ежемесячно до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Правда на такую социальную помощь могут рассчитывать не все.

«Это пособие будет выплачиваться семьям, у которых доход - ниже прожиточного минимума в полтора раза, то есть - 14600 рублей, и если семья проходит по этим показателям, то она будет иметь право на выплату пособия», - объяснила Елена Землякова.

По предварительным данным, в Пензенской области более 5500 таких семей.

Кстати, новая мера соцподдержки не требует софинансирования от регионов. В течение первых трех лет на эту выплату из федерального бюджета выделят 144,5 миллиарда рублей. В 2018-м регион получит 370 миллионов.

Специалисты областного минтруда также напомнили о тех выплатах, которые молодые семьи получают уже несколько лет. Так, с 2005 года в регионе действует федеральная целевая программа «Жилище». За это время более 2000 пензенских семей улучшили свои жилищные условия.

Материал о мерах социальной поддержки семей с детьми читайте на официальном сайте информагентства «Пенза-Пресс».

Общество

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