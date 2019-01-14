В Пензе на «Снежинке» планируют построить раздевалки

В Пензе намерены создать хорошие условия для тех, кто занимается на стадионе «Снежинка». Поручение открыть помещения для проката лыж, раздевалки на оперативном совещании в правительстве 14 января дал губернатор Иван Белозерцев.

«Собирайтесь, подключайте к решению вопроса главного архитектора, лыжников. Давайте сделаем проект, построим хорошую лыжную базу», - поручил Иван Белозерцев членам кабмина и администрации Пензы.

Также глава региона озвучил вопросы горожан, поступившее ему в «Твиттер». В частности, он поинтересовался, почему не залит каток на ул. Карпинского, почему забросили и снесли спортивную площадку на ул. Урицкого, почему не следят за льдом на катке у школы №30. По всем вопросам губернатор поручил провести проверки и доложить о результатах.

Кроме того, на планерке обсуждались вопросы создания гибкой тарифной сетки для бассейнов.

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