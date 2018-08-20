В Пензе на Шуисте завершается благоустройство школы

В Пензе 1 сентября свои двери распахнет новое учебное заведение. Новоселье справят 780 мальчишек и девчонок, которые будут учиться в третьем корпусе школы №66. Строительство образовательного учреждения в микрорайоне Шуист шло с августа 2017 года, и к настоящему времени оно полностью завершено. Сейчас педагоги и школьники усилено готовятся к предстоящему Дню знаний, наводят порядок в классах и репетируют концертные номера.

Мальчишки и девчонки пришли туда не только из школы №66, но также из 10-й и 45-й. Им уже нравится новое учебное заведение.

«Тут новое оборудование, большие классы, школьная территория, а также современные классные доски», - отметили учащиеся школы №66 Екатерина Антонова и Данила Авдощенко.

Помимо школьников, педагогов и рабочих, лоск в учебном заведении наводят и родители учеников. Мамы будущих первоклассников усердно отмывают класс, где их детям предстоит проводить большую часть дня.

«Замечательная школа, нам нравится. Привели все в порядок, очень приятно здесь находиться», - сказала жительница Пензы Александра Прохорова.

Учреждение построено по современному проекту и оборудовано по последним образовательным стандартам. Учебное заведение разделено на три блока. Самый большой отведен среднему и старшему звену, поменьше - для начальной школы, а в третьем - столовая, библиотека и пространства, где школьники смогут проявиться свои творческие и спортивные способности.

«Для старшеклассников сделан атриум, в котором они будут заниматься, проводить встречи, лекции, дебаты, готовить социальные проекты для микрорайона. В школе - гимнастический, танцевальный, огромный актовый и два спортивных зала», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №66 Татьяна Жирадкова.

К 1 сентября школа будет полностью готова. Строителям осталось закончить работы на прилегающей территории и обустроить парковку.