В Пензе на Шуисте завершается благоустройство школы

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20 августа 2018, 19:16Образование
В Пензе 1 сентября свои двери распахнет новое учебное заведение. Новоселье справят 780 мальчишек и девчонок, которые будут учиться в третьем корпусе школы №66. Строительство образовательного учреждения в микрорайоне Шуист шло с августа 2017 года, и к настоящему времени оно полностью завершено. Сейчас педагоги и школьники усилено готовятся к предстоящему Дню знаний, наводят порядок в классах и репетируют концертные номера.
Мальчишки и девчонки пришли туда не только из школы №66, но также из 10-й и 45-й. Им уже нравится новое учебное заведение.
«Тут новое оборудование, большие классы, школьная территория, а также современные классные доски», - отметили учащиеся школы №66 Екатерина Антонова и Данила Авдощенко.
Помимо школьников, педагогов и рабочих, лоск в учебном заведении наводят и родители учеников. Мамы будущих первоклассников усердно отмывают класс, где их детям предстоит проводить большую часть дня.
«Замечательная школа, нам нравится. Привели все в порядок, очень приятно здесь находиться», - сказала жительница Пензы Александра Прохорова.
Учреждение построено по современному проекту и оборудовано по последним образовательным стандартам. Учебное заведение разделено на три блока. Самый большой отведен среднему и старшему звену, поменьше - для начальной школы, а в третьем - столовая, библиотека и пространства, где школьники смогут проявиться свои творческие и спортивные способности.
«Для старшеклассников сделан атриум, в котором они будут заниматься, проводить встречи, лекции, дебаты, готовить социальные проекты для микрорайона. В школе - гимнастический, танцевальный, огромный актовый и два спортивных зала», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №66 Татьяна Жирадкова.
К 1 сентября школа будет полностью готова. Строителям осталось закончить работы на прилегающей территории и обустроить парковку.
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