В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя несовершеннолетним

Юридическим лицам за продажу алкоголя несовершеннолетним грозит от 300 до 500 тысяч рублей. Однако огромные штрафы не останавливают работников питейных заведений областного центра. Члены молодежного совета при Пензенской городской Думе отправились в рейд по микрорайону Шуист. Как выяснилось, продажа алкоголя подросткам не смущает работников одного из местных кафе.

Обычные с виду подростки, гуляющие по улицам Пензы, на самом деле - агенты под прикрытием. Члены молодежного совета при Гордуме посетили злачные места, чтобы выяснить, где несовершеннолетние могут купить алкоголь. Долго искать не пришлось, во втором же заведении удалось раздобыть спиртное.

Общаться со съемочной группой единственная сотрудница кафе отказалась, сказав, что не готова давать комментарии без начальника. Руководство заведения телекамерам тоже не обрадовалось.

Молодые люди рассказали полицейским, что они там частые гости и продажа алкоголя несовершеннолетним - не единственная проблема этого заведения.

«Здесь мы закупаемся не первый раз. Это уже третий факт продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, также были случаи продажи водки без акциза», - сказал заместитель председателя совета молодежи при Пензенской городской Думе Вадим Цюпко.

Молодые люди редко возвращаются из рейда с пустыми руками. Без приключений не обходится. Активистов запирают, чтобы они не смогли вызвать полицию, а угрозы и ругательства сыплются через слово.

«Выезжаем с ребятами три-четыре раза в месяц туда, где подтверждается факт продажи, мы собираем информацию по молодежи, ребятам и друзьям, которые поддерживают нас. Таких, на самом деле, очень много. Мы выявляем факты, вызываем сотрудников полиции, они составляют протокол, а дальше работает система», - рассказал председатель совета молодежи при Пензенской городской Думе Александр Антонов.

Продавец своей вины не признала. Дальше с ней придется разбираться правоохранителям, а владельцу кафе грозят серьезные штрафы.

«Составлен протокол об административном правонарушении по статье 416 части 2, санкции которой предусматривают штраф на физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных от 100 до 200 тысяч рублей, и на юридических от 300 до 500 тысяч рублей», - прокомментировала инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пензе Алсу Кильдеева.

Сообщить о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним можно в региональное управление министерства внутренних дел. Сообщения на телефон горячей линии принимают круглосуточно.