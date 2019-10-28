В Пензе на Севере столкнулись три авто. ВИДЕО

Пензячка рассказала в Сети об аварии, которая произошла днем 28 октября на Севере.

Женщина опубликовала видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что три машины столкнулись примерно в 12:00 на улице Аустрина по направлению в сторону центра города.

«Участники аварии полностью перекрыли первую полосу. Из-за ДТП образовалось пробка, движение затруднено», - добавила пензячка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей региона быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, водителям рекомендуют начать «переобуваться», так на этой неделе ночью ожидается до минус 6 градусов, отрицательные температуры будут и днем.