15 октября 2017, 14:54Общество В Пензе на сэкономленные средства проведут капремонт еще 40 домов План капитального ремонта многоквартирных домов в области на 2017 год выполнен на 83%. В многоэтажках отремонтировали фасады, крыши, фундаменты, а также заменили инженерные коммуникации и лифты. В Пензе в доме №3 по улице Кирова работы еще идут.

Такого масштабного ремонта одна из первых многоэтажек Пензы не видела последние полвека. В доме №3 по улице Кирова утепляют и реставрируют фасад и фундамент, а также устанавливают новые входные группы. Рабочие должны завершить ремонт в ближайшие пару недель. Четырехэтажка, которой в 2017 году исполнилось 80 лет, заметно преобразилась.

«Фасад кирпичный разрушался, мы его снимали и по новой все это восстанавливали. Штукатурка некоторая тоже отлетала, мы ее снимали и вновь выравнивали, заштукатуривали. Работает 15 человек, закончим 23-25 октября», - сообщил представитель подрядной организации Иван Инин.

Ремонт в доме начался в июле. Собственники квартир ему несказанно рады, даже несмотря на то, что уже четвертый месяц вынуждены терпеть неудобства, связанные с реконструкцией. Жители пристально следят за ходом работ.

«Положительные впечатления, видно, что делают», - отметил житель дома Андрей Першин.

В целом, в Пензенской области капитальный ремонт по программе 2017 года выполнен на 83%. Работы завершены в 77 домах, в 16 ремонт продолжается. Кроме того, до конца года планируется дополнительно выполнить работы еще в 40 домах, стоящих в очереди на следующий год. Это стало возможным благодаря сложившейся по результатам торгов экономии. В трех домах из плана 2018-го уже выполнен ремонт кровель. В остальных заменят лифты.

Региональный фонд капитального ремонта напоминает, что собственники квартир могут перенести сроки проведения работ на более ранние. Дело в том, что в закон Пензенской области в качестве критерия определения очередности теперь добавлена недопустимость состояния конструктивных элементов. Это значит, что в случае, когда крыша, трубы, лифты, фасад или фундамент находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, их могут отремонтировать раньше, чем это предусмотрено программой капитального ремонта.

«Собственники самостоятельно либо с помощью управляющей компании делают заключение, которое проводит специализированная организация. Если она подтверждает, что, допустим, кровля находится в недопустимом состоянии, собственник принимают решение выполнить работы раньше, и срок в программе переносится», - рассказала руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

В регионе таким правом уже воспользовались собственники, проживающие в 27 многоквартирных домах. В них капремонт выполнят в ближайшие три года.

Общество

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