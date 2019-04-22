В Пензе на ряде объектов пока не будут отключать отопление - Кувайцев

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22 апреля 2019, 17:59Общество
Согласно постановлению администрации Пензы, с 22 апреля в городе завершается отопительный сезон. О его итогах рассказал мэр Виктор Кувайцев.
По его словам, ресурсоснабжающие организации и управление ЖКХ проведут анализ, чтобы посмотреть, что нужно сделать по сетям в летний период и подготовится к следующему отопительному сезону.
«В целом, не было допущено масштабных аварий, которые бы выходили за рамки установленного времени. Мы не доставили больших хлопот гражданам, тем не менее, аварийные ситуации были. Но по динамике мы видим их снижение из года в год, это связано с тем, что на протяжении последних трех лет ресурсоснабжающие организации вкладывают солидные деньги в ремонт и модернизацию своих сетей. Мы, в свою очередь, ремонтируем те, которые находятся в зоне ответственности муниципалитета», - сказал градоначальник.
Виктор Кувайцев отметил, что, в первую очередь, нужно определить те участки, которые требуют ремонта. При этом работы должны быть синхронизированы с ремонтом по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы не было разрытий на свежеположенном асфальте.
«Опыт прошлых лет показал, что мы понимание с ресурсоснабжающими организациями находим», - подчеркнул он.
Также мэр сообщил, что со стороны жителей есть нарекания, связанные с отключением тепла.
«Мы дождались именно того температурного режима, который позволяет отключить отопление. Но вместе с тем, у нас есть несколько объектов, где руководители обратились к нам, чтобы им тепло сохранили. Это касается, в основном, больничных стационаров с постоянным пребыванием пациентов», - рассказал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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