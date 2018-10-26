В Пензе на ремонт сквера у площади Ленина выделят 8 млн руб

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26 октября 2018, 19:18Общество
Каждый ребенок в Пензенской области должен быть вовлечен в сферу дополнительного образования. Такую задачу перед профильными министерствами и ведомствами поставил губернатор Иван Белозерцев. Организованный досуг каждого подростка вне школы минимизирует возможные негативные последствия.
Как добиться 100-процентного показателя занятости школьников в кружках и секциях? Эта тема стала главной на сессии Пензенской городской Думы.
75% юношей и девушек школьного возраста заняты в региональной системе дополнительного образования - посещают различные кружки и секции. Остальные, а это около 9000 человек, в свободное от уроков время предоставлены сами себе. Бесконтрольность и безделье могут спровоцировать подростков на разного рода хулиганство или что еще хуже - употребление запрещенных веществ. По словам специалистов, чаще в этом списке оказываются дети из неблагополучных семей. Попытки взаимодействовать с родителями не дают должного результата.
«Мы пытаемся их вовлекать в различные мероприятия, которые проходят в рамках социального правления и управления образования», - сказал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.
На сессии Гордумы народные избранники также заострили внимание на изменениях в проекте реконструкции площади Ленина. Выяснилось, что опорные стены, которые были облицованы гранитом, претерпели серьезную деформацию. На спасение прилегающего к достопримечательности сквера выделят дополнительные средства - около восьми миллионов рублей.
«Подпорная стенка уже не несет никакой несущей способности, поэтому было принято решение вдоль площади Ленина и торцевую часть улицы Кирова отлить новые стойки», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.
Планируется, что дополнительных средств хватит и на обустройство самого сквера. Сейчас подрядная организация вносит изменения в дизайн-проект. Основные работы на объекте, как и планировалось, будут выполнены до конца 2018 года. Реконструкцию сквера завершат в начале 2019-го.
В конце заседания представители мэрии сообщили и о повсеместном повышении тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что в 2019-м они вырастут дважды.
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