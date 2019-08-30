В Пензе на ремонт муниципального жилья нужно 10 млн

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30 августа 2019, 12:34Общество
Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин на сессии Гордумы 30 августа сообщил, что на ремонт 77 муниципальных помещений требуется приблизительно 10 млн рублей.
Депутат Валерий Савельев поинтересовался, на что потратили деньги от сдачи муниципальных квартир. А это - 10 миллионов рублей.
«Деньги идут в бюджет, на сохранность и охрану аварийного жилья, оплату капитального ремонта», - рассказал Александр Утин.
По его словам, 77 помещений нуждаются в ремонте, на это требуется около 10 млн рублей.
«Нужно выйти с инициативой заложить деньги в бюджет и дать это жилье тем, кто стоит на очереди», - сказал депутат Жиганша Туктаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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