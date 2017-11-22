22 ноября 2017, 19:34Общество В Пензе на ремонт дорог из федерального бюджета поступит 625 млн руб В 2017 году более половины пензенских дорог привели в нормативное состояние в соответствии с требованиями программы «Безопасные и качественные дороги».

Перечень улиц, которые отремонтируют в 2018 году, уже утвержден. Правда, большую часть средств специалисты намерены направить именно на обновление дорожного полотна, а не на обустройство участков, где чаще всего случаются дорожно-транспортные происшествия. Новых светофорных объектов, дорожных знаков и ограждений установят меньше, чем в 2017 году.

Если в этом году в рамках приоритетного проекта отремонтировали 64 километра дорожного полотна, то в 2018-м в планах - привести в нормативное состояние около сотни километров. Количество отремонтированных улиц увеличится с 64 до 100. Всего на совершенствование дорожной сети в 2018 году выделят более одного миллиарда рублей. 625 миллионов поступят из федерального бюджета.

«Продолжим реконструкцию улицы Антонова. Планируем все привести в нормативное состояние в рамках «БКД», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Общество

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