В Пензе на Радоницу увеличат количество транспорта

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23 апреля 2019, 10:32Общество
23 апреля в мэрии Пензы обсудили старт сезона дачных перевозок и состояние дорог к кладбищам в преддверии Радоницы.
По словам начальника управления транспорта и связи Пензы Юлии Ереминой, все дачные автобусы отправляются по расписанию.
«Вы проехали, увидели очередь у «Салюта», позвонили мне. Но это очередь не потому что автобусов нет, а потому что дачники приходят заранее, все люди уехали», - обратилась она к мэру Виктору Кувайцеву.
Глава администрации города напомнил о необходимости вести работу с дачниками в связи с особым противопожарным режимом.
Также он призвал обеспечить людей транспортом на Радоницу, которая в этом году выпадает на 7 мая. Юлия Еремина сообщила, что его количество будет увеличено.
По словам мэра, нужно также обратить внимание на подъезды к кладбищам.
«Водители автобусов жалуются, что из-за легковушек даже развернуться не могут, поэтому люди вынуждены доходить до кладбища пешком», - пояснил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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