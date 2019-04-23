В Пензе на Радоницу увеличат количество транспорта

23 апреля в мэрии Пензы обсудили старт сезона дачных перевозок и состояние дорог к кладбищам в преддверии Радоницы.

По словам начальника управления транспорта и связи Пензы Юлии Ереминой, все дачные автобусы отправляются по расписанию.

«Вы проехали, увидели очередь у «Салюта», позвонили мне. Но это очередь не потому что автобусов нет, а потому что дачники приходят заранее, все люди уехали», - обратилась она к мэру Виктору Кувайцеву.

Глава администрации города напомнил о необходимости вести работу с дачниками в связи с особым противопожарным режимом.

Также он призвал обеспечить людей транспортом на Радоницу, которая в этом году выпадает на 7 мая. Юлия Еремина сообщила, что его количество будет увеличено.

По словам мэра, нужно также обратить внимание на подъезды к кладбищам.

«Водители автобусов жалуются, что из-за легковушек даже развернуться не могут, поэтому люди вынуждены доходить до кладбища пешком», - пояснил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».