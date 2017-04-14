В Пензе на радио «Экспресс» побывала группа Lumen

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14 апреля 2017, 15:53Культура
Группа Lumen, которая посетила Пензу с концертом, приняла участие в утреннем шоу «No Stress» на радио «Экспресс». С радиослушателями в прямом эфире пообщался вокалист группы Рустем Булатов, он же - Тэм.
В ходе беседы гость рассказал об истории формирования коллектива. Оказалось, что изначально группа занималась тем, что перепевала хиты известных отечественных рок-групп, таких как: «Гражданская оборона», «Чиж», «Кино» и «Чайф». Однако вскоре они начали исполнять песни собственного сочинения. Почти за 20 лет творчества они смогли записать восемь студийных альбомов, последний из которых представили на суд пензенскому зрителю.
«В конце прошлого года выпустили новый альбом, ему и посвящен наш новый большой тур, на котором мы показываем двухчасовую программу «Хроника бешеных дней», - рассказал лидер группы Lumen Рустем Булатов.
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