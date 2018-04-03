В Пензе на работу учреждений соцобслуживания направят 600 млн руб

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03 апреля 2018, 19:16Общество
На социальном обслуживании в Пензенской области находятся более 2500 человек. Об этом сообщили на заседании комиссии по координации работы и противодействию коррупции. На сегодняшний день в регионе 14 государственных организаций оказывают социально-правовые услуги.
«Общее количество мест в этих учреждениях - 2967. В том числе - интернаты, три психоневрологических, пять для престарелых граждан-инвалидов, два реабилитационных, взрослый и детский дома ночного пребывания, техникум-интернат и два детских дома для детей-инвалидов», - сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.
В 2018 году на обеспечение деятельности таких учреждений выделено порядка 600 миллионов рублей. В целях профилактики коррупционных правонарушений областной минтруд четко регламентирует действия должностных лиц по предоставлению услуг. В ходе заседания председатель регионального правительства Николай Симонов попросил обратить особое внимание на обеспечение в учреждениях пожарной безопасности.
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