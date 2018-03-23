23 марта 2018, 09:32Происшествия

В Пензе на путепроводе перевернулась легковушка

В Пензе на ул. 8 Марта перевернулась иномарка.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла на путепроводе 22 марта в 20.47. SsangYong Kyron врезался в препятствие, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадал один человек, его состояние в ведомстве не сообщили.

Последствия аварии устраняли два сотрудника МЧС с помощью единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6650245/

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