В Пензе на публичных слушаниях обсудят нарушения в сфере закупок

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16 сентября 2018, 15:41Общество
В ближайший четверг, 20 сентября управление Федеральной антимонопольной службы проведет публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за девять месяцев текущего года.
«В связи с тем, что с 1 июля 2018 года значительно были и изменены нормы 44-го закона о закупках, данные публичные слушания посвятили только обсуждению правоприменительной практики в законодательстве в этой сфере.
Сейчас работа носит как бы предупредительный характер, то есть мы обозначаем эти нарушения и впоследствии участники публичных обсуждений уже не допускают их», - пояснила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.
УФАС приглашает к участию в обсуждении представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-сообщества. Встреча состоится 20 сентября в 10 часов на базе корпуса №1 Пензенского госуниверситета.
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