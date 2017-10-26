В Пензе на проспекте Строителей сбили ребенка

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26 октября 2017, 19:19Происшествия
На проспекте Строителей в Пензе сбили ребенка. Все произошло около двух часов дня.
Напротив дома №37а водитель автомобиля «КАМаЗ», мужчина 1970 года рождения, сбил 11-летнюю девочку.
«В результате данного дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована. В настоящее момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и условия совершения данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
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