В Пензе на проспекте Победы обрушился асфальт

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07 ноября 2018, 19:31Общество
В Пензе на проспекте Победы возле дома №150 обрушился асфальт - прямо посреди проезжей части рядом с пешеходным переходом.
Причина обрушения части дорожного полотна пока не ясна. Чтобы дыра не осталась незамеченной и не стала причиной ДТП, кто-то из автомобилистов засунул в нее несколько длинных веток. Впрочем, в темное время суток такие меры безопасности уже вряд ли помогут.
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