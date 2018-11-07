В Пензе на проспекте Победы обрушился асфальт

В Пензе на проспекте Победы возле дома №150 обрушился асфальт - прямо посреди проезжей части рядом с пешеходным переходом.

Причина обрушения части дорожного полотна пока не ясна. Чтобы дыра не осталась незамеченной и не стала причиной ДТП, кто-то из автомобилистов засунул в нее несколько длинных веток. Впрочем, в темное время суток такие меры безопасности уже вряд ли помогут.