В Пензе на продолжение реконструкции набережной направят 100 млн руб

Бюджет Пензы на ближайший год - изменен. Депутаты Гордумы рассмотрели этот вопрос на 55 сессии. Причиной корректировки стало решение губернатора Ивана Белозерцева сократить долю участия муниципальных средств в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

По решению губернатора Пензенской области - в региональной доле финансирования этой программы муниципальный бюджет будет нести меньшую нагрузку за счет областного. Не 50%, а 25%. В мэрии благодаря этому рассчитывают участвовать в других федеральных программах и заняться реконструкцией городских объектов.

«Мы готовим проектно-сметную документацию для планетария, на фонтан и благоустройство прилегающей территории, на улице Чаадаева в полном объеме, чтобы провести реконструкцию, как на ул. Антонова», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Проектно-сметная документация разрабатывается также для улиц Байдукова и Новоселов в микрорайоне Заря. Также на сессии стало известно, что 100 миллионов из бюджета города направят на реконструкцию набережной реки Суры. За счет городской казны выкупят и здание детского сада на улице Зеленодольской. Есть целый ряд и других социально-ориентированных изменений.

«На средства из областного бюджета планируется в шестом микрорайоне Арбеково софинансирование строительства школы на сумму 94 691 рублей, а также создание дороги стоимостью 5 миллионов 144 тысячи рублей», - сказала начальник финансового управления администрации Пензы Ольга Завьялкина.

Школу рассчитывают достроить уже в этом году. Еще один детский сад построят в третьем микрорайоне Арбеково, эти работы растянутся на 2019 и 2020 годы. Изменения в городской бюджет по итогам обсуждений были приняты депутатами Пензенской городской Думы.