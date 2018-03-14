В Пензе на пробном ЕГЭ по математике применили новую технологию

С 2018 года ЕГЭ в России переходит на новый технологический уровень. Теперь во всех пунктах сдачи экзаменов контрольно-измерительные материалы, то есть задания будут печатать в аудиториях перед выпускниками. В 2017-м такую схему применяли только в 50% всех пунктов страны. В Пензенской области новую технологию применили во всех пунктах, которые будут работать в период сдачи ЕГЭ. Выпускники сдавали пробный экзамен по профильной математике.

Проверка с помощью металлодетектора, вход только по паспортам - уже давно всем известная схема проведения ЕГЭ действует и на пробной сдаче. В этот раз свою готовность к выпускным экзаменам проверили не только одинадцатиклассники, но и эксперты, работающие на пункте.

В новой школе в селе Засечном ЕГЭ в 2018 году будут сдавать впервые. Туда приедут школьники со всего Пензенского района, а сейчас там будущие выпускники, которые решили сдать профильную математику. Пока это только тренировка, однако от этого переживаний не меньше.

Всего в Пензенской области в основной период сдачи ЕГЭ будут работать 26 пунктов. Все они действуют и сейчас, на пробных экзаменах. В регионе, как и во всей стране, тестируют технологию печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях, то есть непосредственно перед выпускниками за несколько минут до начала экзамена. Теперь такая схема будет действовать везде. Все задания зашифрованы, их получают на диске, который невозможно прочитать без ключа.

«Если диск попытаются похитить и узнать его содержимое, ничего не получится, так как ключи приходят за некоторое время до начала экзамена, после чего специалист разносит их по кабинетам и осуществляет на станции печати авторизацию», - рассказал технический специалист Игорь Емельянов.

Расшифровка производится с помощью специальной программы, затем происходит сама печать материалов с принтера.



Печать одного комплекта по ЕГЭ занимает примерно 30 секунд. В среднем на весь процесс уходит 10-15 минут. При этом печатаются не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект, с бланками. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность вмешательства человеческого фактора и сэкономить средства на доставку экзаменационных материалов на места.

«Бумажные технологии остаются только для пунктов, которые будут организованы на дому, в лечебных учреждениях или в учреждениях УФСИНа. В 2017-м у нас было семь пунктов проведения по новым технологиям, в 2018 году - 100%», - сказала директор регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.

Также в 2018 году Рособрнадзор планирует расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.