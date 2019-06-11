В Пензе на приведение в порядок школ и детсадов нужно порядка 100 млн руб

Порядка 100 миллионов рублей требуется на то, чтобы привести в порядок пензенские школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Денежные средства нужны, в частности, на содержание зданий и благоустройство прилегающих к ним территорий. Однако пока выделяемых средств недостаточно. Эта проблема стала главной на заседании постоянной комиссии Пензенской городской Думы.

Разрушенный фасад здания, ямы и трещины в асфальте, разбитый бордюрный камень - это, пожалуй, первое, что можно заметить, попав на территорию школы №28 на улице Краснова. И таких образовательных учреждений, которые нуждаются в ремонте, в Пензе достаточно. А вод средств, выделяемых на содержание и ремонт, - не хватает. О проблеме депутатам Гордумы рассказал исполняющий обязанности начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

«У нас всего 49 миллионов рублей выделено на содержание имущества, благоустройство и так далее. Естественно, хотелось бы больше. Что касается ремонта, в бюджете 2019 года - 68 миллионов рублей, плюс 37 миллионов рублей - это депутатские деньги», - рассказал он.



По словам Федора Клемина, учреждениям образования требуется дополнительно минимум около 100 миллионов рублей. На эти деньги необходимо отремонтировать фасады, актовые и спортивные залы, а также провести благоустройство территорий. Помимо этого, еще 100 миллионов рублей требуется на то, чтобы на территории всех образовательных учреждений привести в нормативное состояние асфальтовое покрытие.

«Мы, конечно, понимаем, что сейчас сложно найти такие деньги в бюджете, поэтому своими силами пытаемся сделать то, что возможно: используем ту крошку, которая остается после работ, другие какие-то материалы, делаем так, чтобы травм и угроз жизни для детей и родителей не было», - добавил Федор Клемин.

По мнению депутата Гордумы Александра Трутнева, ремонт дорог на территориях школ и детских садов нужно проводить в обязательном порядке. Для этого народный избранник предложил разработать в Пензе новую программу.

«Управление пусть, наверное, выходит с какими-то предложениями и в бюджет заложить средства на асфальтировку вокруг школ и дошкольных учреждений. Думаю, депутатских денег не хватит», - сказал он.

О проблеме нехватки средств теперь доложат главе города Николаю Тактарову и мэру Виктору Кувайцеву. Вопрос планируют вынести на рассмотрение сессии городской Думы.