20 декабря 2017, 16:07Происшествия В Пензе на предприятии погиб мужчина На мясоперерабатывающем предприятии Пензы во время ремонтных работ погиб мужчина.

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

«Во время выполнения ремонтных работ погиб 68-летний мужчина. Дополнительная информация о происшествии появится позже», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Она также добавила, что мужчина не был работником мясоперерабатывающего предприятия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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