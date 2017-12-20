В Пензе на предприятии погиб мужчина

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20 декабря 2017, 16:07Происшествия
На мясоперерабатывающем предприятии Пензы во время ремонтных работ погиб мужчина.
Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.
«Во время выполнения ремонтных работ погиб 68-летний мужчина. Дополнительная информация о происшествии появится позже», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Она также добавила, что мужчина не был работником мясоперерабатывающего предприятия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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