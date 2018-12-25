В Пензе на праздновании Дня спасателя сработала пожарная сигнализация

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 декабря 2018, 19:41Происшествия
В преддверии Дня спасателя в одном из торговых центров Пензы пожарные устроили концерт. Однако в какой-то момент все пошло не по сценарию. В магазине сработала автоматическая система пожарной сигнализации.
Спасатели на время сменили комплекты боевой одежды на праздничную и все - ради одного: в преддверии своего профессионального праздника порадовать пензенцев, а также помочь разобраться в некоторых вопросах в преддверии Нового года.
«Основная задача мероприятия - привлечь внимание к безопасности в период праздников. Кроме песен и выступлений, организованы уроки по правильному использованию пиротехнических изделий, украшению дома и поведению на водных объектах», - рассказал начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
В какой-то момент концерт прервался. В помещении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Но привыкшие к учебным тревогам пензенцы не поспешили покидать магазин, на свежий воздух выходили медленно и без лишней паники.
Лишь при виде спецмашин жители поняли, что что-то пошло не так. Заволновавшись, автолюбители решили поскорее покинуть территорию торгового центра. В образовавшейся пробке оказались и спасатели.
«Произошло небольшое задымление, сработала автоматика над входной группой, расположенной ближе к улице Ворошилова. Подъехали пожарные подразделения, провели разведку. Загорания не было установлено, что случилось, будет установлено в ходе разбирательства, этим займутся сотрудники надзорной деятельности», - прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
Рядовой случай в карьере спасателей, по их словам, еще одна возможность проверить себя. Кстати, откладывать концерт или переносить его на другой день пожарные не стали. После осмотра помещений праздник продолжился.
25 декабря 2018, 19:46В Пензе наградили победителей конкурса «Мои родители в полиции»
25 декабря 2018, 19:41В Пензе на праздновании Дня спасателя сработала пожарная сигнализация
25 декабря 2018, 19:38В Кузнецке чествовали активистов экологического совета
25 декабря 2018, 19:36Пензенская область поддержит проект о спортсменах «Страна героев»
25 декабря 2018, 19:31Виктор Кувайцев рассказал о планах на 2019 год
25 декабря 2018, 19:28Поместье «Новые берега» станет центром апробации средств реабилитации
25 декабря 2018, 19:16В Пензе открыли музей спорта
25 декабря 2018, 19:09Храм в Заре получил имя Царственных страстотерпцев