В Пензе на праздник к выпускникам-медалистам пригласили известную группу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июня 2017, 19:55Образование
В пятницу, 23 июня, в Пензенской области пройдут выпускные вечера. Однако некоторые выпускники уже примерили праздничные наряды и костюмы. На Юбилейной площади Пензы состоялся бал медалистов. Лучшим учащимся подготовили немало сюрпризов.
В пышных платьях с красивыми прическами девушки и с иголочки одетые юноши. Право надеть красную ленту с золотыми буквами эти выпускники заслужили отличной учебой. Медалистов со всей области пригласили на бал.
«Бал медалистов - это подарок для тех, кто столько лет упорно трудился. Для меня это очень важно. Из Пензы я не хочу уезжать, а хочу здесь трудиться на благо любимого города», - сказала выпускница Юлия Васинькина.
Молодых, умных и талантливых выпускников поздравили первые лица города и области, неспроста назвали собравшихся «золотым» фондом региона.
«Именно с такой молодежью, которая добиваются успехов, мы связываем развитие нашего региона и России. Я искренне желаю, чтобы у вас сбылась мечта, чтобы вы поступили в учебные заведения, в которые хотите», - обратился к выпускникам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Вчерашние школьники прошли праздничным парадом, а после закружились в традиционном выпускном танце – вальсе.
В 2017 году из школ Пензенской области выпустились 727 отличников. В киноконцертом зале «Пенза» медалистам и их родителям в торжественной обстановке глава региона вручил благодарственные письма.
Не обошлось в этот день и без музыкальных сюрпризов. Название группы, которая приедет поздравить выпускников, до последнего момента держали в секрете. Известный современный коллектив «Бурито» ребята встретили на «ура».
20 июня 2017, 20:15Лучшие штукатуры оттачивали мастерство в новостройке Города Спутника
20 июня 2017, 20:11В Пензе обсудили вопросы распространения наркотиков на предприятиях
20 июня 2017, 19:55В Пензе на праздник к выпускникам-медалистам пригласили известную группу
20 июня 2017, 19:48В пензенском госуниверситете стартовала приемная комиссия
20 июня 2017, 19:37В Пензе состоится открытие новой скульптурной композиции
20 июня 2017, 19:29В Пензенской области увеличилась площадь посевных площадей
20 июня 2017, 19:07В «Арбековской заставе» создают дополнительные зоны отдыха
20 июня 2017, 18:55Лановой поделился с пензенцами любимыми произведениями о войне