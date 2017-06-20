20 июня 2017, 19:55Образование В Пензе на праздник к выпускникам-медалистам пригласили известную группу В пятницу, 23 июня, в Пензенской области пройдут выпускные вечера. Однако некоторые выпускники уже примерили праздничные наряды и костюмы. На Юбилейной площади Пензы состоялся бал медалистов. Лучшим учащимся подготовили немало сюрпризов.

В пышных платьях с красивыми прическами девушки и с иголочки одетые юноши. Право надеть красную ленту с золотыми буквами эти выпускники заслужили отличной учебой. Медалистов со всей области пригласили на бал.



«Бал медалистов - это подарок для тех, кто столько лет упорно трудился. Для меня это очень важно. Из Пензы я не хочу уезжать, а хочу здесь трудиться на благо любимого города», - сказала выпускница Юлия Васинькина.

Молодых, умных и талантливых выпускников поздравили первые лица города и области, неспроста назвали собравшихся «золотым» фондом региона.



«Именно с такой молодежью, которая добиваются успехов, мы связываем развитие нашего региона и России. Я искренне желаю, чтобы у вас сбылась мечта, чтобы вы поступили в учебные заведения, в которые хотите», - обратился к выпускникам губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Вчерашние школьники прошли праздничным парадом, а после закружились в традиционном выпускном танце – вальсе.



В 2017 году из школ Пензенской области выпустились 727 отличников. В киноконцертом зале «Пенза» медалистам и их родителям в торжественной обстановке глава региона вручил благодарственные письма.

Не обошлось в этот день и без музыкальных сюрпризов. Название группы, которая приедет поздравить выпускников, до последнего момента держали в секрете. Известный современный коллектив «Бурито» ребята встретили на «ура».

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