В Пензе на пр. Строителей планируют создать новый центр реабилитации

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24 января 2019, 19:33Общество
В Пензе впервые может появиться центр медицинской реабилитации. Учреждение предлагают разместить в здании на проспекте Строителей. Проект обойдется региону в 180 миллионов рублей. Зато потом пензенцам, которые проходят амбулаторное лечение, не придется, чтобы пройти процедуры, ехать в загородные санатории или выезжать за пределы региона. Все необходимое лечение можно будет получить в шаговой доступности.
Здание на проспекте Строителей, построенное более 30 лет назад, сейчас практически не используется. Эксперты уже оценили планировку и пришли к выводу, что оно полностью подходит для размещения центра медицинской реабилитации. Кстати, такого объекта для пациентов, которым необходимо восстановление, в регионе никогда не было.
Впереди - внутренние демонтажные и отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, возведение грузопассажирских лифтов. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории и утепление фасада. Уже подсчитано, что создание реабилитационного центра позволит принять всех пензенцев, которые лечатся амбулаторно.
«В день - примерно 120 человек. Они приходят, проходят необходимые процедуры, могут отдохнуть, если это связано с тепловыми процедурами, и отправляются домой», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
Сейчас на первом этаже здания расположены два центра - медицинской профилактики и сертификации и качества лекарственных средств. Если проект реконструкции утвердят, по соседству с ними откроется десяток реабилитационных кабинетов, в том числе - физиотерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии и логопедии. Но прежде губернатор Иван Белозерцев рекомендовал встретиться со специалистами из других регионов, где уже функционируют современные центры реабилитации.
Общая стоимость работ составит около 180 миллионов рублей, включая дорогостоящее оборудование.
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