02 июня 2017, 09:33Происшествия В Пензе на пр. Победы произошла страшная авария В Пензе на пр. Победы в аварию попали три машины – «Mitsubishi Pajero», «ВАЗ-2107» и «Datsun on-DO».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на аварию выезжали три сотрудника ведомства и спецтехника.

Судя по ролику, размещенному в группе в соцсети «ВК», авария была жуткая. У машин «Datsun on-DO», «ВАЗ-2107» изуродована вся передняя часть.

Пенезенцы предполагают, что аварию могло спровоцировать плохое состояние дороги. Для ремонта срезали дорожное полотно, но ямы пока не заделали – водители маневрируют, пытаясь их объехать.

Информации о пострадавших и погибших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_555726, виедо https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_555726