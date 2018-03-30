В Пензе на повышение зарплаты бюджетникам направят около 200 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 марта 2018, 19:06Общество
В Пензенской области внесли изменения в закон о дольщиках. Поправки приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания. В частности, введено несколько новых понятий, таких как «новый застройщик» и «жилищно-строительный кооператив».
В списке обманутых дольщиков Пензенской области значится почти полторы тысячи человек. По каждому недостроенному дому ведется индивидуальная работа. Чтобы расширить возможности решения проблемы, депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в действующий региональный закон. В частности, введено несколько новых понятий, которые не были юридически закреплены ранее. В том числе - «инвестор», «жилищно-строительный кооператив» и «новый застройщик».
«Новый застройщик может предлагать, по согласию с обманутыми дольщиками, квартиры в других своих домах. Мы также допускаем, что земельные участки для достройки в одном муниципальном образовании может предоставляться в другом», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
По его словам, вероятнее всего, это не последние изменения в областной закон о дольщиках. В этом направлении ведется активная работа для того, чтобы решить вопрос в максимально сжатые сроки. В отношении пострадавших участников долевого строительства также принято решение о предоставлении бесплатной правовой помощи.
«Бесплатная юридическая помощь будет оказываться в виде правового консультирования в устной и письменной форме - составление заявлений, жалоб и ходатайств и других документов правового характера, а также представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова.
Депутаты проголосовали и за внесение изменений в бюджет области. В частности, существенно будет увеличен объем финансирования социально-значимых направлений. Около 200 миллионов будет направлено на повышение зарплаты работникам бюджетных организаций в связи с увеличением максимального размера оплаты труда. Примерно в таком же объеме средства будут выделены на создание ясельных групп в детских садах. Кроме того, дополнительные деньги пойдут и на здравоохранение.
«Будет направлено на различные направления 110 млн рублей: Из них 60 млн - на развитие паллиативной помощи, 30 млн рублей - на приобретение медицинских передвижных установок для сельских населенных пунктов, и 10 миллионов на лекарственное обеспечение», - сказала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.
Добавлены средства на поддержку предпринимательства и развитие многофункциональных центров по части выдачи загранпаспортов. Таким образом, в 2018 году доходы и расходы Пензенской области увеличены почти на 700 миллионов рублей.
30 марта 2018, 19:38В Пензе проходят соревнования по плаванию на призы Самокутяева
30 марта 2018, 19:36Пензенских школьников и студентов познакомили с профессией лесничего
30 марта 2018, 19:28Пензенскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет
30 марта 2018, 19:16В пензенской клинической больнице №4 завершается ремонт
30 марта 2018, 19:09В Пензе верхнюю часть Московской планируют преобразовать
30 марта 2018, 19:06В Пензе на повышение зарплаты бюджетникам направят около 200 млн руб
30 марта 2018, 19:02На сцене пензенской филармонии выступил ансамбль из Липецка
30 марта 2018, 17:58В Пензе каникулы продлили из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом